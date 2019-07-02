أصدر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي قراراً بضم تشكيلات الحشد الشعبي كافة إلى القوات المسلحة العراقية وإغلاق مقارها وقطع أي ارتباط لها مع أي تنظيم سياسي.

مرسوم القرار نص على أن تعمل جميع قوات الحشد الشعبي كجزء لا يتجزأ من القوات المسلحة العراقية وبإمرة قائدها العام، وأن يكون مسؤولاً عنها رئيس هيئة الحشد الشعبي الذي يعينه القائد العام للقوات المسلحة.

من جانبه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أشاد بقرار عبد المهدي بشأن الحشد الشعبي.

وقال الصدر في بيان له إن "القرار يمثل أمراً مهماً وخطوة أولى صحيحة نحو بناء دولة قوية".

الصدر أعلن فك ارتباطه بسرايا السلام إذا ما ألحقت بالجهات الأمنية العراقية الرسمية.

مجلس الوزراء العراقي كان قد قرر في 9 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018 مساواة رواتب الحشد الشعبي برواتب الأجهزة الأمنية.

رئيس كتلة بدر النيابية في العراق حسن شاكر الكعبي رأى أن قرار مجلس الوزراء العراقي الذي ساوى رواتب الحشد الشعبي برواتب الأجهزة الأمنية قرار حكيم أنصف الذين ضحوا بأنفسهم وحرروا العراق من دنس داعش بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.

كما علقت المعارضة العراقية على قرار رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي قرارا بضم جميع تشكيلات الحشد الشعبي إلى القوات المسلحة العراقية، وإغلاق مقراتهم سواء داخل المدن أو خارجها، وقطع أي ارتباط لها مع أي تنظيم سياسي.

وقال رئيس تيار الحكمة المعارض، عمار الحكيم، إنه يثمن قرار رئيس الوزراء، وينتظر تنفيذه بشكل حازم وواضح.

وأوضح الحكيم أن "حصر السلاح بيد الدولة والحرص على عدم تسييس المؤسسة العسكرية والأمنية وإبعادها عن كل الانتماءات سوى الانتماء الوطني، تعد من أهم الأولويات التي يجب على الحكومة تطبيقها كما وعدت بذلك.

وأمر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، بغلق جميع مقرات الفصائل المسلحة داخل المدن وخارجها.

ويقضي مرسوم رئيس وزراء العراق بدمج الفصائل المسلحة في القوات النظامية. وأن تقطع كل الوحدات المسلحة أي ارتباط سياسي بأي تنظيم. كما يمنع المرسوم الفصائل المسلحة التي تختار العمل السياسي من حمل السلاح.

وأضاف القرار "يتم التخلي نهائيا عن جميع المسميات التي عملت بها فصائل الحشد الشعبي في المعارك البطولية للقضاء على كيان "داعش"، وتستبدل بتسميات عسكرية، ويشمل ذلك الحشد العشائري أو أي تشكيلات أخرى محلية أو على صعيد وطني"، متابعا: "تقطع هذه الوحدات أفرادا وتشكيلات أي ارتابط سياسي أو أمري من التنظيمات السابقة المشار إليها".

كما نص القرار على إغلاق جميع المقرات التي تحمل اسم فصيل الحشد الشعبي، سواء في المدن أو خارجها، ومنع تواجد أي فضيل مسلح يعمل سرا أو علنا خارج هذا القرار، ويعتبر خارجا عن القانون ويلاحق بموجبه.

وحدد القرار تاريخ 31 يوليو/تموز الجاري، موعدا نهائيا لوضع الترتيبات النهائية للانتهاء من العمل بموجب هذه الضوابط.

من جانبه أعلن ائتلاف النصر الذي تزعمه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، الثلاثاء، تأييده لقرار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بتنظيم مؤسسة الحشد الشعبي، داعيا في ذات الوقت الى اصدار اوامر وتعليمات لتنظيم مؤسسة البيشمركة وجميع الوجودات العسكرية وشبه العسكرية في البلاد.

وقال المكتب الاعلامي للائتلاف في بيان صدر، الثلاثاء، وتلقت السومرية نيوز، إن "ائتلاف النصر يعلن تاييده للامر الديواني 237 الخاص بتنظيم مؤسسة الحشد الشعبي، ويؤكد دعمه لاي مسار يعزز من قوة وسيادة الدولة".

واضاف أن "ائتلاف النصر يحيط الراي العام، بانّ حكومة العبادي ومن خلال لجنة مختصة برئاسته كانت قد اصدرت نظاما بتاريخ 7.3.2018 بالامر الديواني 57 والذي نظّم قانونيا وكيّف بالضوابط هيئة الحشد الشعبي ضمن هيكلية الدولة ومؤسساتها المعنية، بما فيها ضمان حقوق المقاتلين الابطال ورعاية الشهداء والجرحى".

واضاف أنه "تم بالفعل البدأ بتنفيذ هذا (النظام) في فترة الحكومة السابقة وفصل الجهات السياسية عن منظومة الحشد، وكان الاولى الاستمرار بتنفيذ هذا (النظام) الذي له قوة القانون وليس اهماله والبدء بالعمل من جديد، فعمل الدولة تراكمي وليس صفريا".

وأشار الى انّ "ائتلاف النصر اذ يؤيد اجراء القائد العام للقوات المسلحة، يدعو في ذات الوقت الى اصدار الاوامر والتعليمات لتنظيم مؤسسة البيشمركه وجميع الوجودات العسكرية وشبه العسكرية في البلاد".

وشدد على انّ "وحدة واستقرار الدولة تقتضي واحدية قوتها وقواتها، واوحدية سلطاتها ومؤسساتها، واستثناء اي قوة خارج اطار التنظيم والسيطرة والتوجيه الحكومي سيرسخ تشظي الدولة وانقسام سلطاتها وذهاب هيبتها وسيادتها".

في سياق غير متصل نشرت المملكة العربية السعودية منظومات مراقبة على حدودها مع العراق.

وذكر موقع "السومرية" العراقي، الثلاثاء، أن "السعودية نشرت منظومات مراقبة على حدودها مع العراق، بعد تقارير عن قصف مواقع نفطية سعودية من طائرات مسيرة انطلقت من العراق.

ونقل الموقع، عن مصدر أمني، قوله إن "مسؤولين أمنيين سعوديين اتصلوا بمسؤولين عراقيين بعد تقارير عن "انطلاق طائرات مسيرة من الأراضي العراقية، لاستهداف مواقع نفطية سعودية"، وأبلغوهم بنشر منظومات مراقبة ورصد جوي على الشريط الحدودي مع العراق.

وأضاف المصدر أن "الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز أبلغ رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي خلال اتصال هاتفي "بخطورة تكرار مثل هذه الهجمات على العلاقات بين البلدين، وأهمية أن يمسك الجيش العراقي بالجانب العراقي من الحدود ويبعد الجماعات المسلحة عنه".

يأتي ذلك بعدما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين أن الهجمات بطائرات مسيرة على خطوط الأنابيب في السعودية في 14 مايو/آيار الماضي، نفذت انطلاقا من أراضي العراق الجنوبية.