*في أول خطوة على طريق التطبيع.. افتتاح مكتب تمثيل للكيان الصهيوني في سلطنة عمان

أصيب شبان فلسطينيون واعتقل آخرون، ليلة الاثنين، خلال مواجهات مع قوات العدو الصهيوني عقب تشييع الشهيد محمد عبيد في في قرية العيسوية بالقدس المحتلة.

ونقلت وكالة "صفا" الفلسطينية عن شهود عيان قولهم: إن قوات العدو أطلقت النار وقنابل الغاز نحو الشبان في المواجهات التي اندلعت عقب دفن الشهيد محمد عبيد الذي استشهد قبل 4 أيام برصاص العدو واحتجز جثمانه.

وأضافوا ان عددا من سكان القرية اصيبوا برضوض واختناق بالغاز لدى محاولتهم الدفاع عن الشبان وتحريرهم من الاعتقال.

واعتقلت قوات العدو الصهيوني والمستعربين خلال المواجهات ثلاثة شبان عقب دفن الشهيد محمد سمير عبيد بمقبرة الشهداء في العيسوية، واقتادتهم إلى مركز شرطة صلاح الدين بالقدس المحتلة.

كما اعتقلت قوات العدو ١٥ شابا من الطور في كمين بين الطور والعيسوية "الجبل" بعد مشاركتهم في تشييع جثمان الشهيد محمد سمير عبيد.

إلى ذلك شنّت قوات الاحتلال حملة مداهمات واسعة فجر الثلاثاء في الضفة الغربية المحتلة.

وقد اعتقلت قوات الاحتلال خلال هذه الحملة أكثر من 20 فلسطينياً بينهم أسرى محرّرون، ولا سيما في بيت لحم ومدينة بيتونيا غرب رام الله وفي مخيم العروب شمال الخليل حيث تصدى الفلسطينيون لاعتداءات الاحتلال.

من جانب آخر أدان الأزهر الشريف في بيان له الإثنين "المحاولات الصهيونية الرامية لتغيير هوية القدس والحرم القدسي الشريف والمواقع الملاصقة له، والتي كان آخرها افتتاح الكيان الصهيوني لما أسماه بنفق "طريق الحجاج".

وأعلن الأزهر رفضه هذه الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي ومبادئ الأديان، وما توافقت عليه الأمم والمواثيق الدولية، مهيباً "بجميع الدول أن تتحمل مسؤولياتها تجاه حقوق مسلمي ومسيحيي العالم وتجاه القضية الفلسطينية، وأن تتصدى بقرارات حاسمة توقف عبث الكيان الصهيوني واستخفافه المتكرر بحقوق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته".

وجدد الأزهر الشريف تأكيده على موقفه الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ورفضه القاطع لأي إجراءات من شأنها التعدي بأي شكل من الأشكال على حقوق هذا الشعب المظلوم في استعادة أرضه، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

كما دعا المسلمين والمسيحيين وعقلاء العالم إلى "التعامل مع القضية الفلسطينية باعتبارها مفتاح السلام في الشرق الأوسط"، معتبراً أن استمرار انتهاكات الكيان الصهيوني "لن تزيد الموقف في المنطقة والعالم إلا اشتعالاً".

في سياق آخر أعلن رئيس جهاز "الموساد"، يوسي كوهين، أن "" إسرائيل" أعادت إقامة علاقات رسمية مع سلطنة عمان، وأنشأت مكتبا تمثيليا لوزارة الخارجية الإسرائيلية في هذا البلد العربي.

وأضاف كوهين، خلال مؤتمر في مدينة هرتزيليا، أن "استعادة العلاقات بين تل أبيب ومسقط هي الجزء المرئي من جهد أوسع بكثير لا يزال سريا"، واصفا عُمان بأنها "الوسيط السري في أزمات إقليمية عدة"، وذلك حسب صحيفة "جيروزاليم بوست".

تأتي تصريحات كوهين بعد مرور أيام على "ورشة البحرين" التي كشفت الجانب الاقتصادي لخطة السلام الأمريكية المسماة "صفقة القرن"، وقاطعها الفلسطينيون، إلا أن ممثلين عن سلطنة عمان شاركوا فيها.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أجرى في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، محادثات مفاجئة مع السلطان قابوس في مسقط، ما أثار مخاوف الفلسطينيين إزاء تطبيع العلاقات بين الطرفين.

وأعلنت سلطنة عمان في 26 يونيو/حزيران الماضي، عزمها فتح سفارة لها لدى السلطة الفلسطينية، "استمرارا لنهج السلطنة الداعم للشعب الفلسطيني"، وفق ما جاء في بيان صادر عن الخارجية العمانية.