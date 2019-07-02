أعلن رئيس اللجنة الأمنية بالمجلس العسكري الانتقالي السوداني، جمال عمر، عن ضبط عناصر، لم يكشف هويتهم، أطلقوا النار على جنود للدعم السريع في أم درمان المجاورة للعاصمة الخرطوم.

وذكر جمال عمر في بيان، أن قوات الدعم السريع ضبطت هؤلاء العناصر وتجري تحقيقات معهم، مضيفا أن هناك إصابات لـ3 من قوات الدعم السريع بأعيرة نارية، ووفاة اثنين من المواطنين، وإصابة عدد منهم بجروح مختلفة في أم درمان.

وأضاف البيان، أن 9 آخرين من قوات الدعم السريع و4 أفراد من قوات الشرطة أصيبوا في أنحاء متفرقة من العاصمة.

أما في الولايات الأخرى فقد أصيب 12 فردا من قوات الشرطة، بينهم ضابطان من مدينة القضارف، وأصيب فرد من قوات الدعم السريع بمدينة الأبيض، كما أصيب عدد من المواطنين إصابات مختلفة بعدد من الولايات.

وحمّل البيان قوى الحرية والتغيير المسؤولية كاملة عما وصفها بالتجاوزات والخسائر في القوات النظامية والمواطنين.

من جهتها أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية العثور على 3 جثث في أم درمان المجاورة للعاصمة الخرطوم وذلك في أعقاب الاحتجاجات، التي شهدها السودان الأحد لمطالبة الجيش بتسليم السلطة للمدنيين.

إلى ذلك قالت وزارة الصحة السودانية إن عدد الوفيات في مليونية 30 يونيو/حزيران وصل إلى 10 أشخاص.

ووصل عدد الجرحى في المليونية إلى 185 شخصا، وأكد وكيل وزارة الصحة سليمان عبد الجبار لصحيفة "الانتباهة" السودانية إن 4 حالات دخلت أمس إلى المستشفيات بإصابات بسيطة.

وكانت قوى الحرية والتغيير، التي تتزعم الاحتجاجات المطالبة بنقل السلطة من المجلس العسكري للمدنيين منذ عزل الرئيس السابق، عمر البشير، في نيسان/أبريل الماضي، قد أعلنت عن إطلاق ما أسمته بـ "مليونية مواكب الشهداء وتحقيق السلطة المدنية"، الأحد الماضي.

ووصلت المحادثات بين المجلس العسكري والمعارضة إلى طريق مسدود في ظل خلافات عميقة بشأن تشكيل المجلس السيادي المنوط به تسيير المرحلة الانتقالية.