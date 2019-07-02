تركيا قد تنشر صواريخ "إس-400" على الحدود مع سوريا

أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير حسام الدين آلا أن العدوان الإسرائيلي على سورية يستوجب الإدانة والمحاسبة من قبل المجتمع الدولي.

وقال السفير آلا خلال جلسة حقوق الإنسان حول سورية : إن “التحالف الدولي” ارتكب العديد من المجازر بحق المدنيين في سورية ودمر مدينة الرقة بالكامل.

من جهة اخرى أعلن مسؤول في البرلمان التركي: ليس مستبعدا أن تضع تركيا منظومات صواريخ "إس-400" المضادة للطائرات عند الحدود مع سوريا وقبرص الشمالية.

وقال احمد برات تشونكار، نائب رئيس الفريق التركي في الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي (الناتو) عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي، لصحيفة "ازفستيا" الروسية إن الأكثر أهمية هو تأمين الحدود الجنوبية والشرقية التي يخيم عليها الخطر الأكبر ولذلك قد توضع منظومات الصواريخ عند الحدود مع سوريا وقبرص الشمالية.

ويُتوقع أن تبدأ تركيا بتسلم منظومات "إس-400" من روسيا خلال شهر يوليو/تموز الحالي.

ميدانياً أوقعت وحدات الجيش العربي السوري خلال سلسلة رمايات بسلاحي المدفعية والصواريخ خسائر بالأفراد والعتاد في صفوف إرهابيي “جبهة النصرة” والمجموعات المنضوية تحت زعامته في عدة محاور بريفي حماة وإدلب وذلك في إطار رد الجيش على خروقاتهم المتكررة لاتفاق منطقة خفض التصعيد واعتدائهم بالقذائف على المدنيين بريف حماة.

ففي شمال سهل الغاب ذكر مراسل سانا أن وحدات من الجيش نفذت ضربات بسلاح المدفعية طالت تجمعات ونقاطاً محصنة لإرهابيي تنظيم جبهة النصرة في قرية الحويجة وأوقعت في صفوفهم قتلى ومصابين بريف حماة الشمالي.

وبعد رصدها خروقات على أطراف منطقة خفض التصعيد وسعت وحدات الجيش نطاق رماياتها على محاور تسلل مجموعات إرهابية باتجاه قريتي تل واسط والزيارة في سهل الغاب ما أدى إلى قطع طرق إمداد للإرهابيين وتدمير تحصينات وعتاد لهم.

ولفت المراسل إلى أن وحدة من الجيش نفذت صليات صاروخية بالراجمات على مناطق انتشار الإرهابيين في محيط قريتي كفرسجنة ومعرة حرمة في منطقة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي في حين استهدفت نيران مدفعيتها نقاط تسلل الإرهابيين التكفيريين في الأراضي الزراعية المحيطة بقرية الفطيرة على المحور ذاته ما أسفر عن إيقاع خسائر في صفوف الإرهابيين وتدمير مقرات وأسلحة وذخائر لهم.

وتواصل التنظيمات الإرهابية التي ينضوي معظمها تحت زعامة تنظيم جبهة النصرة الإرهابي المنتشرة في عدد من قرى وبلدات ريف حماة الشمالي ومحافظة إدلب خرق اتفاق منطقة خفض التصعيد عبر اعتداءاتها وهجماتها على مواقع الجيش ونقاطه والقرى الآمنة.