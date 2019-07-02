قالت مصادر بالأجهزة الأمنية المصرية، إن قوات الأمن أحبطت، الثلاثاء، محاولة إرهابية لاستهداف محطة كهرباء المساعيد بمدينة العريش في سيناء.

وأوضحت المصادر في تصريحات لـRT، أن قوات الأمن تتعقب المسلحين لاستهدافهم بعد فرارهم فور فشل محاولتهم.

يذكر أن مسلحين مجهولين هاجموا مكتب بريد بئر العبد في سيناء، الاثنين، واستولوا على مبلغ مالي بعد احتجاز الموظفين، حيث تشهد شمال سيناء منذ مدة طويلة حالة استنفار من قبل الأجهزة الأمنية المصرية، تحسبا لوقوع هجمات إرهابية.