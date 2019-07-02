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رقم الخبر: 257307 تاريخ النشر: تموز 02, 2019 الوقت: 19:22 الاقسام: عربيات  
" النهضة" التونسية تدين" استغلال" بعض السياسيين لأزمة السبسي الصحية

" النهضة" التونسية تدين" استغلال" بعض السياسيين لأزمة السبسي الصحية

أعلنت الرئاسة التونسية أن الرئيس الباجي قايد السبسي غادر المستشفى مساء الإثنين نحو مقر إقامته في قرطاج بعد تلقّيه العلاج اللازم وتعافيه.

بدوره، أعلن حافظ قايد السبسي نجل الرئيس التونسي عن مغادرة والده المستشفى العسكري الذي كان قد نقل إليه إثر وعكة صحية ألمت به يوم الخميس الماضي.

وفي السياق، دعت حركة النهضة الى الإسراع في تركيز المحكمة الدستورية وتعديل قانون الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.

بيان الحركة أدان ما أسماه "استغلال" بعض الأطراف السياسيين الأزمة الصحية للرئيس السبسي ووصفها بـ "المناوئة للخيار الديمقراطيّ والمنخرطة في الأجندات المشبوهة لبثّ البلبلة في مسعى لتهديد السلم المجتمعيّ"، بحسب البيان.

وكان السبسي أصيب يوم الجمعة الماضي بوعكة صحية مفاجئة دخل على إثرها إلى المستشفى العسكري لإجراء تحاليل وفحوص طبية. وقالت الرئاسة التونسية إن الوعكة "خفيفة" وحالته مستقرة.

يشار إلى أن الرئيس السبسي من مواليد العام 1926، وقد تولى رئاسة البلاد إثر فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في العام 2014.

 

 
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مصدر الخبر: تونس ـ وكالات
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