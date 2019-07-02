تقدم رئيس البرلمان الجزائري، معاذ بوشارب، الثلاثاء، باستقالته رسميا.

ونقلت قناة "النهار" الجزائرية أن "معاذ بوشارب رئيس المجلس الشعبي الوطني قدّم استقالته من رئاسة البرلمان".

وأضافت القناة: "مكتب المجلس يدرس إعلان حالة الشغور في منصب رئاسة البرلمان".

وكان بوشارب قد أعلن، قبل يومين، رفضه للأصوات البرلمانية التي تطالبه بتقديم استقالته من منصبه.

وأفاد موقع "تي إس أيه" الجزائري، الأحد، بأن اجتماع نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني قد خلص إلى سحب الثقة منه و إلغاء جميع قرارات اجتماع المكتب الأخير.

وحسب ما تم توقيعه من قبل خمسة نواب في المجلس الشعبي الوطني" قررنا سحب الثقة من معاذ بوشارب كرئيس للمكتب وإلغاء جميع قرارات اجتماع المكتب الأخير المنعقد بتاريخ 27 جوان 2019، ومطالبته بالاستقالة فورا من رئاسة المجلس الشعبي الوطني، حفاظا على استقرار المؤسسة التشريعية".

ومازالت الاحتجاجات مستمرة، بعد نحو بعد نحو ثلاثة أشهر من استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حيث يريد كثيرون الإطاحة بنخبة تحكم الجزائر منذ استقلالها عن فرنسا عام 1962 ومحاكمة من يصفونهم بأنهم شخصيات فاسدة.