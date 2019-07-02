أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، التزام بلاده بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الخاص بوقف القتال في لبنان، موضحا أن أوضاع الحدود اللبنانية الجنوبية مع" إسرائيل" مستقرة في الوقت الذي تتواصل فيه جهود ترسيم الحدود البحرية بين الطرفين.

وقال عون، خلال استقباله وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي في قصر بعبدا الثلاثاء، إن "لبنان ملتزم بقرار مجلس الأمن الرقم 1701"، متابعا: "الوضع مستقر على الحدود اللبنانية الجنوبية في وقت تستمر الاتصالات للبدء بمفاوضات لترسيم الحدود البحرية والتي تتولى الولايات المتحدة الأمريكية عبر السفير ديفيد ساترفيلد تقريب وجهات النظر بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي لمباشرة التفاوض بالتعاون مع الأمم المتحدة"، وذلك حسب الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.

ويصر الجانب اللبناني على أن تبحث المفاوضات ترسيم الحدود البرية والبحرية في آن واحد، وأن تتم المفاوضات برعاية أمريكية وأممية، وعدم وضع سقف زمني للمفاوضات، وهو ما يشكل عقبة رئيسية في طريق التفاوض.

وتعتبر هذه المفاوضات استكمالا للعملية التي كانت قد بدأت في أعقاب انتهاء الحرب الإسرائيلية على لبنان في يوليو/تموز عام 2006، حين تم ترسيم الخط الأزرق بين لبنان و" إسرائيل"، وستجرى المفاوضات في مقر قوات "اليونيفيل" الدولية في الناقورة.

وشدد عون: "لبنان متمسك بعودة النازحين السوريين إلى بلادهم من دون انتظار الحل السياسي للأزمة السورية، لاسيما وأن القسم الأكبر من سوريا بات مستقرا والتوتر محصور في منطقة لا تشكل سوى 10 بالمئة من أراضيها"، لافتا: "عمليات إعادة النازحين السوريين الراغبين في العودة من لبنان إلى سوريا مستمرة وبلغ عدد العائدين نحو 300 ألف نازح، لم تتبلغ السلطات اللبنانية تعرضهم لأي تضييق أو ضغوط بعد عودتهم".