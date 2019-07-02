تسبب اللقاء الذي جمع ملكة هولندا، ماكسيما، بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على هامش قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية مؤخرا، في أزمة بين الحكومة، والبرلمان الهولندي.

وخلال جلسة عقدها مجلس النواب الهولندي، حول حقوق الإنسان، مساء الاثنين، "انتقد النواب الذين يمثلون الشؤون الخارجية داخل الأحزاب السياسية اللقاء، واعتبروه خطأ سياسيا"، فيما اعتبره وزير الخارجية ستيف بلوك، "أمرا صائبا لا بد منه"، وذلك حسب صحيفة "هولندا تايمز".

ورأت غالبية الأحزاب الممثلة في البرلمان، أن "سماح الحكومة للملكة ماكسيما، بلقاء ابن سلمان، "أمر غير مقبول"، مشددين على ضرورة أن تضع حكومة البلاد تقرير الأمم المتحدة الصادر قبل نحو أسبوعين حول جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، نصب عينيها، مشيرين إلى أن اللقاء بين الطرفين جاء في التوقيت الخاطئ.

بدوره، قال وزير الخارجية الهولندي إن "اللقاء بين الملكة وولي العهد جاء بصفة ماكسيما سفيرة أممية، وأن قضية مقتل خاشقجي لم يتم تناولها خلال اللقاء".

وأوضح الوزير الهولندي أن "بلاده سبق وأن أعربت لدى عدد من المحافل عن قلقها وردة فعلها الغاضبة حيال قتل خاشقجي، وأنهم مع تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق بشأن الجريمة".

وكانت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان نشرت قبل أسبوعين، تقريرا أعدته أغنيس كالامار، من 101 صفحة، وحملت فيه السعودية مسؤولية قتل خاشقجي عمدا، مؤكدة وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين كبار بينهم ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان.