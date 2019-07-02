وقال آدم نجاد، اليوم الثلاثاء، في تصريح لمراسل وكالة تسنيم للأنباء: نظراً إلى الامكانيات الموجودة نتيجة الاتفاقيات الثنائية بين ايران والعراق وسوريا وكذلك أفق زيادة التبادل بين هذه الدول في المستقبل، سنشهد مرحلة جديدة من ازدهار التجارة بين الدول الثلاث.

ونوه إلى أنه من الضروري أن تنسق الأجهزة المعنية في ايران والعراق وسوريا حول تسهيل النقل والشحن ودعم حضور القطاعات الخاصة لاسيما شركات النقل الدولي وشركات النقل والسفر.

وأوضح آدم نجاد ان وزارة الطرق وبناء المدن الايرانية قامت بمتابعات حثيثة عبر القنوات الدبلوماسية، خلال الأشهر الماضية، من أجل عقد أول اجتماع ثلاثي للتعاون في مجال النقل بين ايران والعراق وسوريا. وأضاف: وبالنظر إلى رغبة الجانبين العراقي والسوري، عقدت هذه الدول اجتماعاً كأول اجتماع للتعاون وتضافر الجهود بين الأطراف الثلاثة حيث تحققت نتائج مثمرة من هذا الاجتماع؛ وبناء على ذلك وافقت الدول الثلاث على إنشاء ممر نقل متعدد الأوجه في مسير ايران والعراق وسوريا وبالعكس.