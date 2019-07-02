أعلن السفير الباكستاني السابق في ايران، آصف علي خان دوراني، عن تنامي العلاقات التجارية بين اسلام آباد وطهران.

وقال دوراني، الاثنين، في حديث مع مراسل وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية (إرنا): ان العلاقات التجارية بين البلدين الجارين اتخذت منحاً تصاعدياً تدريجياً خلال الأعوام الأخيرة. وأضاف: ان حجم التبادل التجاري بين ايران وباكستان يبلغ حالياً نحو 2ر1 مليار دولار، بيد أن هذا الرقم لا يمكن القبول به نظراً الى الطاقات الهائلة المتوفرة لدى البلدين من أجل النهوض بمستوى التعاون التجاري بينهما.

وفيما أكد أن هناك مجالات واسعة لزيادة التجارة بين البلدين الجارين، اعتبر الدبلوماسي الباكستاني السابق، الحظر الأميركي على ايران بأنه يشكل عقبة في مسار التعاون المصرفي بين طهران واسلام آباد.

وبشأن الآليات اللازمة لتعزيز العلاقات بين ايران وباكستان، قال آصف علي خان دوراني: ان هذا الأمر بحاجة الى التعامل المستمر بين مسؤولي البلدين لمعالجة القضايا المتعلقة بخفض حجم العلاقات التجارية بما في ذلك إزالة العقبات التجارية وغير التجارية. وتابع: باكستان قدمت مقترحاً للتجارة الحرة بين البلدين ونأمل بأن يتفق الطرفان بهذا الشأن.

وفي السياق، دعا نائب رئيس إتحاد غرف التجارة والصناعة الباكستانية (FPCCI) عبدالوحيد شيخ الى توسيع الأسواق الحدودية وتعزيز التجارة بنظام المقايضة بين ايران وباكستان نظراً لوجود معوقات بشأن العملة الصعبة بين البلدين.

واعتبر عبدالوحيد شيخ، الاثنين، في حديث مع مراسل (إرنا)، ايران بأنها تشكل ممراً سهلاً ومناسباً للتجارة، مؤكداً ضرورة استخدام البلدين من الفرص الموجودة لديهما لتلبية حاجاتهما ومصالحهما. وأكد ضرورة التلاحم والتضامن بين ايران واسلام آباد لنمو المنطقة وتنميتها، وقال: انه علينا أن ندعم ايران في مواجهة الحظر الأميركي.

ورحب بالزيارة التي سيقوم بها وزير الصناعة والتجارة الايراني الى باكستان، وقال: ان تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية ستكون سنداً لرجال الأعمال من أجل تعزيز النشاطات التجارية. ودعا البلدين لإتخاذ إجراءات جادة للتصدي لظاهره التهريب المشؤومة وزيادة التنسيق لتعزيز التجارة الشرعية في المناطق الحدودية المشتركة.