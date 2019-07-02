أعلن وزير التجارة والصناعة والتعدين، رضا رحماني، عن افتتاح مشاريع تعدينية بقيمة 1000 تريليون ريال (نحو 24 مليار دولار) حتى 20 مارس/ آذار 2020، جاء ذلك في كلمة للوزير رحماني بمناسبة اليوم الوطني للصناعة والمعادن يوم الاثنين.

في سياق آخر وبحضور مساعد وزير الطرق وبناء المدن، تم تدشين المرحلة الأولى من محطة بحرية لتصدير المواد المعدنية في محافظة هرمزكان (جنوب ايران) أمس الثلاثاء. وتبلغ طاقة المحطة المدشنة في ميناء لنغة 2ر1 مليون طن، وتستهدف تصدير المواد المعدنية لدول الخليج الفارسي، حيث تعمل فيها 10 شركات وتوفر 100 فرصة عمل.

من جهة أخرى، تم افتتاح 5 أرصفة عائمة في موانئ غرب هرمزكان، حيث أكد الله مراد عفيفي بور مدير منظمة الموانئ والملاحة بالمحافظة ان الأرصفة تم تصميمها وتركيبها عبر مهندسين ايرانيين ووفرت90 فرصة وظيفية.