أظهرت أحدث إحصائيات، ملامسة مشتريات ايران من القمح المحلي مستوى 4 ملايين طن حتى الآن منذ بدء الموسم منتصف أبريل/ نيسان الفائت.

هذا وأكد مسؤول بمؤسسة دعم مزارعي القمح الايرانية، ان 90 بالمئة من المزارعين استوفوا مستحقاتهم من الشركة الحكومية المسؤولة عن برنامج الشراء المضمون للقمح. ولفت الى أن ايران ستحقق اكتفاء ذاتياً للسنة الرابعة على التوالي هذا الموسم بانتاج القمح.