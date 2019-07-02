إستقبل الرئيس السوري بشار الأسد، علي أصغر خاجي، كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة والوفد المرافق له.

واستمع الرئيس السوري إلى شرح من خاجي حول تطورات الاتفاق النووي الإيراني بعد إنسحاب واشنطن منه والمواقف الأميركية التصعيدية الأخيرة التي تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة وتصعيد التوتر فيها حيث أكد الأسد وقوف سورية إلى جانب إيران وقيادتها في دفاعها عن حقوق شعبها ضد كل ما تتعرض له من تهديدات وإجراءات تنتهك جميع أسس القانون الدولي.

وتناول اللقاء أيضاً المراحل التي قطعتها الحرب على الإرهاب في سورية والرد على الاعتداءات التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية المنتشرة في إدلب بحق المدنيين في المناطق المجاورة إضافة إلى مستجدات المسار السياسي والجولة المقبلة من محادثات آستانة والأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما تطرق الحديث إلى العلاقات السورية الإيرانية حيث أكد خاجي عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين البلدين وعزم ايران مواصلة تعزيزها وترسيخها في مختلف المجالات بما يخدم مصالح الجانبين وأن القيادة والشعب في الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانوا وسيبقون إلى جانب سورية حتى تحرير كل أراضيها وإعادة بناء ما دمرته الحرب.

كما التقى علي أصغر خاجي، أمس الثلاثاء، في دمشق، وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السوري.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين بشأن الاجتماعات واللقاءات الدولية القادمة حول العملية السياسية في سورية، وعلى الاستمرار في تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات، وكذلك على الاستمرار في مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى التداول في أوضاع المنطقة والتطورات في المواقف الإقليمية والدولية بعد التصعيد الأمريكي الأخير في الخليج الفارسي ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والإرهاب الاقتصادي الأمريكي ضد إيران وسورية من خلال الإجراءات الاقتصادية القسرية، حيث كان هناك تطابق تام في وجهات النظر والمواقف تجاه كل المواضيع التي تم التطرق إليها.