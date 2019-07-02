قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون: إنه سيتخذ خطوات تضمن لطهران الإستفادة من المزايا الاقتصادية للإتفاق النووي خلال الأيام المقبلة.

وقال ماكرون في بيان الثلاثاء: إنه سيستكمل خلال الأيام المقبلة الخطوات التي بدأها من أجل أن تفي إيران بالتزاماتها وأن تستمر بالإستفادة من المزايا الاقتصادية للإتفاق النووي.

وطالب ماكرون إيران بالعودة عن تخطيها لمخزون اليورانيوم المخصب بأسرع وقت.

وكان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، قد أكد أن مخزون بلاده من اليورانيوم المخصب تجاوز 300 كغم، مضيفاً: إن "أوروبا لم تنفّذ أي شيء من تعهداتها في الإتفاق النووي".

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني أعلن في أيار/ مايو الماضي أن بلاده اتخذت خطوتين استراتيجيتين بوقف بيع اليورانيوم المخصب الفائض عن الـ 300 كغم، ووقف بيع الماء الثقيل الفائض عن 130 كلغم، مؤكدًا أنها أيضاً أمهلت أطراف الإتفاق النووي مدة 60 يومًا لتأمين مصالح إيران في النفط والتعاملات البنكية وإن لم تفعل ستزيد بلاده نسبة تخصيبها لليورانيوم إلى النتيجة المرجوة.