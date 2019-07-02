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رقم الخبر: 257289 تاريخ النشر: تموز 02, 2019 الوقت: 17:18 الاقسام: محليات  
جهانغيري: ينبغي على السعودية أداء واجباتها فی تنظيم مناسك الحج العظيمة

جهانغيري: ينبغي على السعودية أداء واجباتها فی تنظيم مناسك الحج العظيمة

قال النائب الاول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري: ان السعودية مطالبة أن تقوم بواجباتها في تنظيم مناسك الحج بمزيد من الشموخ والعظمة.
تصريحات جهانغيري هذه، جاءت اليوم الثلاثاء خلال ترأسه اجتماع المجلس الاعلى للحج والزيارة بحضور رئيس منظمة الحج الايرانية "عليرضا رشيديان"، وايضا ممثل الولي الفقيه في شؤون الحج والزيارة "حجة الاسلام سيد عبد الفتاح نواب"، الى جانب وزيري الطرق وبناء المدن، والثقافة والارشاد الاسلامي.
وتطرق النائب الاول لرئيس الجمهورية الى بعض العراقيل التي تضعها الحكومة السعودية امام الرحلات الجوية الخاصة بنقل الزوار الايرانيين الى الديار المقدسة؛ موجها الخارجية ومنظمة الحج والزيارة في ايران بتقديم احتجاج الى الرياض في هذا الخصوص.
ونوه جهانغيري بجهود منظمة الحج والزيارة الايرانية وايضا منظمة الطيران المدني الايراني لنقل الزوار الايرانيين دون وقوع مشاكل؛ مؤكدا انه ينبغي للعالم الاسلامي بأن يطالب الحكومة السعودية لتكون على قدر المسؤولية في اقامة مناسك الحج بمزيد من الشموخ والعظمة.
الى ذلك قدم رئيس منظمة الحج والزيارة تقريرا حول اخر الانجازات والتنسيقات من جانب المنظمة على اعتاب موسم حج التمتع لهذا العام.
واشار رشيديان خلال اجتماع المجلس الاعلى للحج والزيارة اليوم، الى ان اجمالي عدد الزوار الايرانيين الذين سيتجهون الى الديار المقدسة في السعودية لاداء مناسك الحج في هذا العام، يبلغ 86 الفا و500 زائرا وفي اطار 575 قافلة.
واضاف، ان الرحلات الجوية الخاصة بنقل الزوار الايرانيين ستبدأ اعتبارا من 8 تموز / يوليو الحالي، وتاريخ عودة هؤلاء الحجاج الى البلاد سيكون (بدءا) من 17 اغسطس القادم.
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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