قال رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن، أن كوريا الشمالية والولايات المتحدة أعلنتا فعليا عن إنهاء علاقاتهما العدائية في لقاء بين زعيميهما الأحد الماضي على الحدود بين الكوريتين.

وقال الرئيس مون، خلال اجتماع مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء: "إنه على الرغم من أنهما لم يوقعا على أي وثيقة، إلا أن عملهما كان بمثابة إعلان فعلي عن إنهاء العلاقات العدائية وبداية عهد السلام الجديد".

والتقى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، الأحد الماضي في قرية بانمونجوم في المنطقة منزوعة السلاح عند الحدود بين الكوريتين.

وانتقل ترامب إلى كوريا الشمالية، جنبا إلى جنب مع كيم، ليصبح أول رئيس أمريكي يطأ أراضي كوريا الشمالية.

وفي يوم الأحد، عقد مون جاي إن، اجتماعا ثلاثيا قصيرا مع كيم وترامب في بانمونجوم، تلته محادثات منفردة بين ترامب وكيم استمرت لمدة ساعة تقريبا.

وأشار مون إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها رئيسان كوري جنوبي وأمريكي بزيارة المنطقة منزوعة السلاح معا.

من جانبه صرّح ترامب، يوم الاثنين، إنه عقد اجتماعا "رائعا" مع الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، مطلع هذا الأسبوع، ويتطلع لرؤيته مرة ثانية عما قريب.

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر "في تلك الأثناء، ستلتقي فرقنا للعمل على بعض الحلول للمشاكل العالقة طويلة الأمد.. لسنا في عجلة لكنني واثق من أننا سنصل في النهاية".

ويوم الأحد، التقى ترامب وكيم جونغ أون، في المنطقة منزوعة السلاح، بين الكوريتين، وأصبح ترامب أول رئيس أميركي، في منصبه، يخطو صوب أراضي كوريا الشمالية.

وحل ترامب في كوريا الجنوبية، قادما من اليابان التي زارها لأجل المشاركة في قمة مجموعة العشرين، وبما أن برنامجه في البلد الآسيوي الحليف كان يشمل زيارة المنطقة منزوعة السلاح، اقترح أن يلتقي كيم جونغ أون، ولو بشكل عابر.

ويعد اللقاء الأخير الثالث من نوعه، ففي يونيو 2018، عقد الزعيمان أول قمة لهما في سنغافورة، ووقعا اتفاقا يقضي بنزع النووي من شبه الجزيرة الكورية، لكن طريقة التنفيذ ظلت مثار جدل واختلاف.