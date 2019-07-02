سيلتقي كاشيما أنتلرز الياباني، حامل اللقب مع جوانجزو إيفرجراند الصيني، بطل 2013 و2015 في مواجهة من العيار الثقيل في دور الثمانية بدوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد سحب القرعة اليوم الثلاثاء في كوالالمبور.

وفي منافسات شرق آسيا أيضا سيلعب شنغهاي سيبج مع أوراوا رد دياموندز الياباني بطل 2007 و2017 في مواجهة صينية يابانية أخرى.



وعرفت الفرق العربية، التي ستخوض دور 16، مسارها عند التأهل لدور الثمانية فالفائز من المواجهة السعودية الخالصة بين الهلال والأهلي سيواجه الاتحاد السعودي أو زوب آهن الإيراني.



كما سيصعد الفائز من المواجهة القطرية بين الدحيل والسد ليلتقي مع النصر السعودي أو الوحدة الإماراتي.



وجاءت القرعة على النحو التالي:



(الفريق المذكور أولا يستضيف مباراة الذهاب)

غرب آسيا

الفائز من مباراة النصر السعودي والوحدة الإماراتي - الفائز من مباراة الدحيل والسد القطريين.



الفائز من مباراة الاتحاد السعودي وزوب آهن الإيراني - الفائز من مباراة الأهلي والهلال السعوديين.



شرق آسيا



شنغهاي سيبج الصيني - أوراوا رد دياموندز الياباني



جوانجزو إيفرجراند الصيني - كاشيما أنتلرز الياباني