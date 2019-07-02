|رقم الخبر: 257280
|تاريخ النشر: تموز 02, 2019
|الوقت: 17:35
|الاقسام: رياضة
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لاعب المنتخب الوطني الايراني "اللهيار صيادمنش"
نادي "فنربخشة" التركي يتعاقد مع لاعب استقلال الايراني
افادت مواقع اخبارية ان نادي "فنربخشة"التركي سيتعاقد مع لاعب نادي استقلال والمنتخب الوطني الايراني "اللهيار صيادمنش" ليدافع عن الوانه في الموسم المقبل.
وافاد موقع "تي آر تي" ان نادي "فنربخشة" سيتعاقد مع اللاعب الايراني "اللهيار صيادمنش" البالغ من العمر 18 عاما بأجر سنوي يبلغ 270 ألف دولار.
كما سيدفع النادي التركي لنادي استقلال الايراني مبلغ 850 الف دولار مقابل انهاء عقده مع "صيامنش".
فيما ذكرت صحيفة "ايران ورزشي" ان عقد "صيامنش" مع نادي"فنربخشة" سيكون لمدة خمس سنوات وبملبغ مليوني دولار.
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