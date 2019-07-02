ويسعى مهرجان بيروت لحقوق الإنسان من خلال التعامل مع سائر المهرجانات، لتنمية النتاج السينمائي المرتبط بحقوق الإنسان ومواجهة العنصرية وبث الكراهية والتمييز والظلم.

ويحاول المهرجان ومن خلال عرض الإنتاجات السينمائية من شتى أنحاء العالم لخلق أجواء التضامن ودعم الأقليات بغية إعطاء صورة عن التطورات في الشؤون الاجتماعية وفي مجال حقوق الإنسان.

وعرض فيلم «بالزي.. قصة ثورة» قبل هذا في مهرجان سانت لوييس الأميركي ومهرجان طهران للأفلام القصيرة وبينالي طهران لأفلام الأنيميشن.

ويروي الفيلم قصة كتكوتين أسيرين في قفس، تغذيهما يد صاحبهما كل يوم، ولكنهما يثوران على تلك اليد بسبب قلة ما يطعمهما به، ويجبرانه على الفرار، لكنهما وبعد ذلك يجدان أنهما غير قادرين على مغادرة القفص، كما لم تعد هناك بعد يد لتطعمهما، فيفكر الكتكوتان في ابتداع حل للتغلب على الجوع.

وتجري الدورة الرابعة من مهرجان بيروت لأفلام حقوق الإنسان في الفترة 1 حتى 5 يوليو الجاري في العاصمة اللبنانية بيروت.