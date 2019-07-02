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رقم الخبر: 257277 تاريخ النشر: تموز 02, 2019 الوقت: 17:33 الاقسام: ثقافة وفن  
إيران تحصد 10 جوائز من مهرجان Pmpisff الهندي

إيران تحصد 10 جوائز من مهرجان Pmpisff الهندي

حصدت 3 أفلام إيرانية 10 جوائز من مهرجان Pmpisff الهندي.

وأهدت الدورة الثانية من المهرجان وفي القسم الدولي جائزته الأولى لفيلم «آر يو واليبال» للمخرج محمد بخشي.

كما حصد الفيلم جوائز أفضل طفل ممثل وأفضل إخراج وأفضل تصوير وأفضل مونتاج وأفضل موسيقى وأفضل سيناريو.

هذا ومنح المهرجان جائزة أفضل ممثل وممثلة في فئة الأفلام القصيرة إلى فيلم «راحيل» بإخراج آيت رهبر أسدي، فيما حصل فيلم «ناقصاً واحدا» بإخراج مونا محمدياري على الجائزة الخاصة لهيئة التحكيم.

كما وشاركت المخرجة الإيرانية آذر فرامرزي في إحدى هيئات التحكيم بالمهرجان.

وأقيمت الدورة الثانية من مهرجان Pmpisff الهندي للأفلام القصيرة في الفترة 28 حتى 28 يونيو المنصرم.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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