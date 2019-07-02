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رقم الخبر: 257276 تاريخ النشر: تموز 02, 2019 الوقت: 17:32 الاقسام: ثقافة وفن  
الايراني «أنا زال» يشق طريقه إلى مهرجان كادوما الياباني

الايراني «أنا زال» يشق طريقه إلى مهرجان كادوما الياباني

يشارك الفيلم القصير «أنا زال» (من زالم) للمخرج الايراني هومن نادري في الدورة الثانية من مهرجان كادوما (Kadoma) السينمائي الدولي في اليابان.

الفيلم الايراني الذي تأهل للسباق النهائي يعرض على الجمهور خلال فعاليات الدورة الثانية التي تقام اعتبارا من السادس والعشرين حتى الثامن والعشرين من يوليو / تموز الجاري لهذا المهرجان الياباني.

والفيلم من سيناريو المخرج نفسه ويروي قصة حياة طفل يدعى دانيال الذي يعاني من مرض المهق (Albinism) ومن المفترض أن يلعب دور أسطورة «زال» التاريخية في عرض مدرسي لكن والدته تقف في وجهه للحيلولة دون ذلك وتعاقبه مرارا فيجد معلمو دانيال في المدرسة انه تعرض لضرب مرة أخرى فيقررون ان يعالجوا الأمر بوقوفهم إلى جانب الطفل تجاه الأم...

يذكر ان مرض المهق هو مجموعة من الاضطرابات الوراثية التي تنتج عن انعدام أو خلل في إنتاج صبغة الميلانين وهي المسؤولة عن تحديد لون البشرة والشعر والعينين وأسطورة «زال» في الشاهنامه كان يعاني من هذا المرض وكان شعر رأسه أبيض.

وقد شارك الفيلم في الدورة الرابعة لمهرجان «Cefalu» الدولي في ايطاليا والدورة الثانية لمهرجان «573» الدولي ومهرجان «Bovi» الدولي في امريكا ومهرجان «مدريد» (Mdrid) الدولي في اسبانيا والدورة الرابعة عشرة لمهرجان جينيف للأفلام الشرقية في سويسرا.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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