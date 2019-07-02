تم اصدار سلسلة «كنوز أدب الأطفال والمراهقين» لمجموعة من الباحثين الإيرانيين بمن فيهم «حميد رضا شاه آبادي»، «اسفنديار معتمدي»، «مسعود كوهستاني نجاد»، «محمود برآبادي»، و«نركس بدرام».

وتم نشر سلسلة «كنوز أدب الأطفال والمراهقين» بهدف مراجعة الأدب الفارسي القديم للأطفال في المنشورات المدرسية. وهذه المجموعة المؤلفة من 20 مجلداً، هي عبارة عن مجموعة مختارة من الكتب من الفترة القاجارية حول الأطفال، بطريقة جديدة.

ويترأس هذه المجموعة سيد علي كاشفي خوانساري، ومن بين المؤلفين المشاركين «حميد رضا شاه آبادي»، «اسفنديار معتمدي»، «مسعود كوهستاني نجاد»، «محمود برآبادي»، و«نركس بدرام».

ويأتي نشر هذه المجموعة عشية اليوم الوطني لأدب الأطفال والمراهقين حيث تم إزاحة الستار عنها بحضور مؤلفيها في «دار أهل القلم» بالعاصمة الإيرانية طهران.