بحضور عدد من المسؤولين المحليين والأجانب ايران تستضيف الملتقى الدولي لأبرز الشخصيات الكردية بدأ حفل افتتاح الملتقى الدولي للمشاهير الأكراد امس الثلاثاء في قاعة مولوي بجامعة كردستان بحضور عدد من المسؤولين المحليين والأجانب، بمن فيهم حجة الإسلام علي يونسي، المساعد الخاص لرئيس الجمهورية في شؤون القوميات والأقليات الدينية، والفنان مظهر خالقي.