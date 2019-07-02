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رقم الخبر: 257271 تاريخ النشر: تموز 02, 2019 الوقت: 17:31 الاقسام: ثقافة وفن  
ايران تستضيف الملتقى الدولي لأبرز الشخصيات الكردية
بحضور عدد من المسؤولين المحليين والأجانب

ايران تستضيف الملتقى الدولي لأبرز الشخصيات الكردية

بدأ حفل افتتاح الملتقى الدولي للمشاهير الأكراد امس الثلاثاء في قاعة مولوي بجامعة كردستان بحضور عدد من المسؤولين المحليين والأجانب، بمن فيهم حجة الإسلام علي يونسي، المساعد الخاص لرئيس الجمهورية في شؤون القوميات والأقليات الدينية، والفنان مظهر خالقي.

وافتتح الملتقى الذي استمر يومين امس بقراءة رسالة رئيس الجمهورية حسن روحاني ورسالة اخرى من رئيس اقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني.

والقى محافظ كردستان (غرب ايران) بهمن مراد نيا كلمة في الجلسة الافتتاحية للملتقى، وفي ختام الملتقى الأول للمشاهير الكرد سيجري تكريم أبرز الشخصيات الكردية المعروفة في المجالات الثقافية والفنية والاجتماعية والرياضية والموسيقى والعلوم.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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