تبخرت آمال اليابانية نعومي أوساكا المصنفة الثانية عالميا في الفوز بثالث ألقابها في البطولات الأربع الكبرى للتنس على الملعب الرئيسي لويمبلدون يوم الاثنين بعد خسارتها في الدور الأول أمام يوليا بوتينتسيفا لاعبة قازاخستان بنتيجة 7-6 و6-2.

وأخفقت أوساكا، التي فازت بلقبي أمريكا المفتوحة واستراليا المفتوحة، في العثور على إيقاعها في نادي عموم إنجلترا وارتكبت الكثير من الأخطاء السهلة.

ولم يكن مستوى بوتينتسيفا مفاجئا للاعبة اليابانية بعدما أطاحت لاعبة قازاخستان بأوساكا من برمنجهام للتنس وشكلت يوم الاثنين أيضا عقبة كبيرة حيث عدلت تأخرها المبكر بكسر للارسال لتفوز بالمجموعة الأولى بعد شوط فاصل.

وكسرت بوتينتسيفا إرسال اللاعبة اليابانية مرتين في المجموعة الثانية التي هيمنت عليها لتحسم الانتصار في ساعة و36 دقيقة عندما سددت منافستها ضربة خلفية في الشبكة.

وتأهلت أوساكا مرة وحيدة للدور قبل النهائي في بطولة منذ التتويج بلقب استراليا المفتوحة كما ودعت رولان جاروس من الدور الثالث. وخاضت ويمبلدون بعد الخسارة أمام بوتينتسيفا في برمنجهام.

وخسرت أوساكا سبع مرات في 2019 منها ست أمام لاعبات خارج قائمة أفضل 20 لاعبة في العالم بينما كانت بوتينتسيفا، التي تحتل المركز 39 عالميا، تسعى لتحقيق ثالث انتصار لها هذا الموسم على واحدة من صاحبات المراكز الخمس الأولى في التصنيف.

وبدأت الأمور بشكل جيد بالنسبة للاعبة اليابانية التي كسرت إرسال منافستها في الشوط الثالث ولكن سرعان ما تراجعت أمام لاعبة قازاخسان التي كسرت هي الأخرى إرسال اوساكا لتتعادل اللاعبتان 3-3 في المجموعة الأولى. وحسمت بوتينتسيفا الفوز بعد اللجوء لشوط فاصل.

وفي المجموعة الثانية بدت أوساكا يائسة بشكل متزايد وارتكبت أخطاء سهلة متكررة.