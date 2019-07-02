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رقم الخبر: 257267 تاريخ النشر: تموز 02, 2019 الوقت: 17:29 الاقسام: رياضة  
رسمياً.. رافاييل بينيتيز ينتقل للدوري الصيني

رسمياً.. رافاييل بينيتيز ينتقل للدوري الصيني

وافق رافاييل بينيتيز، مدرب ريال مدريد وليفربول سابقاً، الإشراف على المهمة الفنية بنادي داليان ييفانج الصيني، انطلاقاً من الموسم الجديد، بعدما أعلن قبل أيام رحيله عن نيوكاسل يونايتد.

وسيتولى بينيتيز مهمة تدريب داليان ييفانج لموسمين ونصف، كما سيكون المدرب الأعلى أجراً في الدوري الصيني، حيث وضع له النادي المذكور راتباً سنوياً يصل إلى 12 مليون جنيه إسترليني.

وقال بينيتيز في حسابه الرسمي بتويتر: “بعد سنوات طويلة في الملاعب الأوروبية.. نبدأ التحدي الجديد! أنا سعيد ببدء هذا المشروع الجديد مع داليان يافانج”.

وكان من المتوقع أن يغادر المدرب الإسباني مقاعد بدلاء نيوكاسل عقب فشله في التوصل لاتفاق لتمديد عقده مع مايك آشلي مالك الفريق على مدار الأشهر القليلة الماضية.

وحقق نيوكاسل المركزين العاشر والثالث عشر خلال الموسمين الماضيين، تحت قيادة بينيتيز، وذلك بعد صعوده من دوري الدرجة الثانية.

 
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مصدر الخبر: سبورت 360
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