مبنى بيت «التقوي» الذي يقع في منطقة "سر جشمه" كركان هو من الأبنية التي تم انشاؤه في العصر القاجاري وعلى مساحة تبلغ اكثر من 2000 متر مربع، وينسب بناؤه الى الحاج ميرزا محمد تقي تقوي (تقي اف).

يضم هذا المعلم التاريخي اكثر من عشر ساحات رئيسة وفرعية. المواد الإنشائية المستخدمة في هذا المبنى هي الجصّ والتراب وحجر الكلس والطابوق والطوب والخشب.

بني هذا البيت الفحم في طابقين، وتم استعمال الأخشاب في قاع الطابق الثاني حتى يتحمل سقف الطابق الأسفل ضغطاً أقل، وتحسباً لتسريب الرطوبة الى داخل هذه المباني، يجري بناؤها عادة ما على ارتفاع متر واحد من على سطح الارض، وتحتها مكان فارغ.

ونصبت في داخل الساحات، ايوانات تسمى «الايوانات المقمرة»، مما يشكل مكاناً آمناً للحفاظ على المواد الغذائية حتى لا تتعرض لأشعة الشمس المباشرة.

هذا وفي داخل إحدى الفناءات الخارجية وأمام منظر مدخل المبنى في الطابق العلوي، بنيت عمارة تضفي جمالاً اضافياً وأبهة خاصة لهذا البيت ويعرف مثل هذه العمارات في الفن المعماري بـ«القبعة الافرنجية».

كان بيت «التقوي» في الماضي مكاناً يجتمع فيه التجار وكبار الساسة في هذه المنطقة.

كما تطلّ علينا في أجزاء أخرى من هذا البيت التاريخي، أخشاب مزينة بالنقوش والتصاميم الاسليمية على شكل رؤوس الأسود اضافة الى أشعار فارسية بخط النستعليق وآيات قرآنية بخط النسخ؛ مما يأتي بالخير والبركة واليمن على ساكني هذه الدار وتحميهم من شر الكوارث والأحداث التي قد تحدق بهم.

كما بني في داخل كل ساحة، حوض ماء يسهل وصول ساكني الدار الى الماء، وكانت مياه هذه الأحواض تتوفر من خلال جداول ماء مكشوفة تأتي بالماء من خارج المبنى الى الداخل.