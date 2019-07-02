وكانت التقارير الصحفية قد أشارت في وقت سابق، إلى أن بول بوجبا خرج من حسابات ريال مدريد، بسبب السعر المرتفع الذي تطالب به إدارة مانشستر يونايتد (160 مليون يورو)، إضافة إلى عمولة مينو رايولا التي قد تصل إلى 20 مليون يورو.



لكن صحيفة “ديلي ريكورد” الاسكتلندية، أوضحت اليوم أن بول بوجبا عاد إلى مفكرة زين الدين زيدان، حيث عرض النادي الملكي حارسه تيبو كورتوا على مانشستر يونايتد من أجل التخلي عن خدمات النجم الفرنسي بأقل مبلغ ممكن.



ويبحث اليونايتد عن حارسٍ من الطراز الرفيع لتعويض دافيد دي خيا الذي أوشك على الرحيل مجاناً في الصيف المقبل، خاصة وأن مفاوضات تجديد عقده لا تسلك الطريق الصحيح.



وأشارت الصحيفة المذكورة، إلى أن زين الدين زيدان يشكك في قدرة كورتوا على حماية عرين ريال مدريد، وفي حال انتقال البلجيكي إلى مانشستر يونايتد كجزء من صفقة بوجبا، فإن النقاش عن انضمام دي خيا إلى المرينجي سيطفو على السطح مجدداً.