سترة «فيرجن أتلانتيك» الفضفاضة التي كانت ترتديها الأميرة ديانا لتثبيط اهتمام وسائل الإعلام أثناء ممارسة تمارين رياضية، معروضة للبيع.

أعلنت دار المزادات «آر آر»، ومقرها في بوسطن، أن السترة ذات اللون الأزرق الداكن المصنوعة من القطن والبوليستر والتي كانت هدية من مؤسس شركة الطيران ريتشارد برانسون، من المتوقع أن تجلب أكثر من 5000 دولار خلال المزاد الذي يجرى على الإنترنت.

تحمل السترة شعار «سيدة الطيران» مع عبارة «فلاي أتلانتيك» باللون الأبيض.

عرضت السترة للبيع جيني ريفيت، مدربة ديانا الشخصية لفترة طويلة.

وكانت ديانا أعطت ريفيت عدة سترات قبل أشهر من موتها في أغسطس/آب 1997.

في رسالة مرفقة بالسترة، كتبت ريفيت أن ديانا اعتقدت أن هناك قضايا أكثر إلحاحا في العالم تقلقها، لذا فإن ارتداء الشيء نفسه في كل جلسة سيكون «طريقة جيدة لإيقاف الهيجان الإعلامي».