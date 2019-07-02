احتجزت الشرطة امرأة من مقاطعة شمال يوركشاير البريطانية بعد أن طلبت من زوجها تنظيف المنزل.

وذكرت صحيفة «ديلي ميرور»، أن فاليري ساندرز البالغة من العمر 58 عاما، طلبت من زوجها مايكل التقليل من وقت تدريباته البدنية، ومساعدتها في الأعمال المنزلية، حيث أصبح مهووسا برياضة كمال الأجسام بعد أن حصل على منصب مدير في ناد للياقة البدنية.

وبعد عدة محاولات من فاليري طلبت فيها من زوجها تنظيف المنزل أو الفناء الخلفي، حضرت الشرطة إلى منزل الزوجين، حيث تم احتجاز المرأة لأن مايكل اتهمها بأنها تستخدم سلوكا عنيفا معه.

وتم احتجاز فاليري ونقلت القضية للمحكمة. واعترفت الزوجة أنها أمضت في الحجز لمدة يوم تقريبا وأنها عوملت كمجرمة.

ويؤكد مايكل أن زوجته تضغط عليه باستمرار وترفض دعمه في عمله الجديد، ولهذا بدأ يشعر بإحباط أحس به جميع من حوله وخاصة عمال مركز التوظيف، الذين لاحظوا تغييرا سيئا في مزاجه.

وعلقت فاليري على الموضوع بقولها: لقد توقفنا عن قضاء الوقت معا، فأنا أعمل وهو يمضي كل الوقت في الرياضة، منذ الصباح الباكر حتى وقت متأخر من الليل. وأنا تركت له رسالة أطلب منه فيها تنظيف الفناء الخلفي، لكنه بدلا من ذلك أمضى 4 ساعات في غسل سيارته، بالطبع هذا أغضبني جدا.

وأسقط لاعب كمال الأجسام جميع اتهاماته عن زوجته، التي أطلق سراحها. وبدأ الزوجان، بعد ذلك، بمعاملة الطلاق.