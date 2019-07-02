عض العرسان يحبذون اختيار اماكن غير تقليدية للاحتفاء بزفافهما، كما حدث يوم الجمعة الماضية حيث احتضنت اروقة المتحف العراقي فرحة عروسين تزامنا مع مراسيم افتتاح المتحف امام الزائرين ايام العطل الرسمية وطيلة ايام الاسبوع،

ومن الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة السادسة عصراً . وقال العريس الدكتور الحسن بشار السعدي وفقا لصفحة دائرة الفنون العامة في (فيسبوك) (احمد الله اننا حققنا حلم عرسنا، انا وزوجتي الدكتورة زينه الديواني، بأن تكون مراسيم العرس في المتحف العراقي فنحن من محبي الاثار والشغوفين بحضارتنا العريقة)، مبيناً (ان افتتاح المتحف في هذا اليوم كانت له الفرصة الذهبية في تحقيق هذا الحلم).