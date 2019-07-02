|رقم الخبر: 257260
|تاريخ النشر: تموز 02, 2019
|الوقت: 17:24
|الاقسام: منوعات
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بيت في قبو اثري عمره 700 عام
اشترى البريطاني أنجلو ماستروبييترو قبواً أثرياً يرجع عمره إلى 700 عام، وذلك للعلاج من داء التصلب المتعدد.
حيث اكتشف ماستروبييترو إصابته بهذا الداء العصبي، فنصحه الأطباء بالسكن في منزل هادئ. وتصادف أن كان ماستروبييترو في نزهة في مقاطعة «ورسترشاير»، فهطل المطر بغزارة، فاضطر إلى البحث عن ملاذ، ففوجئ بالقبو أمامه، فقرر أن يشتريه ويحوله إلى بيت أحلامه يوماً ما. وبعد 10 سنوات، اشترى القبو، وحوله إلى منزل الأحلام، منفقاً 160 ألف يورو، و1000 ساعة من العمل.
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