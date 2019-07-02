حيث اكتشف ماستروبييترو إصابته بهذا الداء العصبي، فنصحه الأطباء بالسكن في منزل هادئ. وتصادف أن كان ماستروبييترو في نزهة في مقاطعة «ورسترشاير»، فهطل المطر بغزارة، فاضطر إلى البحث عن ملاذ، ففوجئ بالقبو أمامه، فقرر أن يشتريه ويحوله إلى بيت أحلامه يوماً ما. وبعد 10 سنوات، اشترى القبو، وحوله إلى منزل الأحلام، منفقاً 160 ألف يورو، و1000 ساعة من العمل.