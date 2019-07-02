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رقم الخبر: 257259 تاريخ النشر: تموز 02, 2019 الوقت: 17:22 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
166 شركة معرفية ومركزاً تنموياً تنشط في جامعة إيرانية

166 شركة معرفية ومركزاً تنموياً تنشط في جامعة إيرانية

أعلن مساعد رئيس جامعة إعداد المدرسين الإيرانية في الشؤون البحثية والتقنية يعقوب فتح الهي عن وجود 166 شركة معرفية ومركزاً تنموياً في الجامعة تنشط في مختلف المجالات العلمية.

وقال فتح الهي، إن ما يقارب 130 شركة معرفية في الجامعة تنشط على صعيد النانو والبايوتكنولوجيا وتقنية المعلومات (IT) وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) حيث أحرزت إنجازات لافتة.

ووصف سرعة التقدم العلمي في الجامعة بالجيد مضيفاً أن الشركات المعرفية التابعة للجامعات تحظى بعلاقات جيدة مع مختلف المؤسسات والمنظمات في البلاد حيث تتولى شؤون السيطرة في مجالات الصرف الصحي والغاز والنفط وأنابيب نقل السوائل والغازات في ايران وفق اتفاقات تم التوقيع عليها. واشار إلى إن 25 شركة معرفية تابعة للجامعة تنشط في قطاع الطاقة.

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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