أعلن مساعد رئيس جامعة إعداد المدرسين الإيرانية في الشؤون البحثية والتقنية يعقوب فتح الهي عن وجود 166 شركة معرفية ومركزاً تنموياً في الجامعة تنشط في مختلف المجالات العلمية.

وقال فتح الهي، إن ما يقارب 130 شركة معرفية في الجامعة تنشط على صعيد النانو والبايوتكنولوجيا وتقنية المعلومات (IT) وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) حيث أحرزت إنجازات لافتة.

ووصف سرعة التقدم العلمي في الجامعة بالجيد مضيفاً أن الشركات المعرفية التابعة للجامعات تحظى بعلاقات جيدة مع مختلف المؤسسات والمنظمات في البلاد حيث تتولى شؤون السيطرة في مجالات الصرف الصحي والغاز والنفط وأنابيب نقل السوائل والغازات في ايران وفق اتفاقات تم التوقيع عليها. واشار إلى إن 25 شركة معرفية تابعة للجامعة تنشط في قطاع الطاقة.