أكد سفير ومندوب ايران الدائم في الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب آبادي بأن خطوة ايران في زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب يتطابق تماما مع الاتفاق النووي، معتبرا ان الدور قد جاء لأوروبا لاتخاذ اجراءات عملية للحفاظ على الاتفاق ان كانت تهتم بمصيره.

وأشار غريب آبادي الى تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو حول تجاوز ايران للسقف المحدد لليورانيوم المخصب في اطار الاتفاق النووي، وقال: انه مثلما تم التأكيد عليه في بيان المجلس الاعلى للامن القومي الايراني فقد اتخذت ايران اجراءات لاعادة جزء من التوازن الى الاتفاق النووي في سياق استيفاء حقوقها وفقا للبندين 26 و 36 من الاتفاق منذ 8 ايار/ مايو الماضي.

وأوضح بأن ايران تصرفت في هذه العملية بشفافية بالغة، معرباً عن أمله بوحدة المجتمع الدولي أمام السلوك الاميركي المتغطرس في العلاقات الدولية وان لا يسمح بانطفاء بارقة الامل المتبقية للدبلوماسية والتعددية في العصر الحديث.

وأكد مندوب ايران الدائم في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن دخول ايران للمفاوضات النووية والانضمام الى الاتفاق النووي كان مترافقا مع حسن النوايا والتزمت في هذا الاطار بتعهداتها بصورة كاملة وشاملة وهو ما اكده المدير العام للوكالة الذرية 15 مرة خلال الاعوام الاخيرة.

واضاف: ان الدور الآن هو لأوروبا إن كان يهمها مصير الاتفاق النووي أن تتخذ اجراءات عملية جادة للحفاظ عليه، وفي حال نفذت هذه الدول (الاوروبية) التزاماتها خاصة في مجال القضايا المالية وشراء النفط فان اجراءات ايران ستكون قابلة للعودة بما يتناسب مع ذلك.

وقد أكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ان مخزون ايران من اليورانيوم المخصب قد تخطى مستوى الـ 300 كيلوغرام .