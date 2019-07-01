*عملية هجومية للجيش واللجان في نجران.. وكسر زحفين للغزاة بتعز والضالع *إصابة مدنيين وتدمير منزل جراء قصف لقوى العدوان في الحديدة

إطلاق صاروخي" زلزال1 " على تجمعات للمرتزقة والسودانيين في حَجة اليمنية

لقي عدد كبير من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم في جبهتي جيزان ونجران بينهم سعوديون خلال الـ 72 الساعة الماضية.

وأفاد مصدر عسكري بمصرع وجرح 63 مرتزقا في جبهات جيزان ونجران بينهم 4 جنود سعوديون ومرتزق سوداني بعمليات قنص خلال الـ 72 الساعة الماضية.

وكان 29 عنصرا من قوى العدوان بينهم جنود سعوديين قد لاقوا مصرعهم الأسبوع الماضي في عمليات قنص في جبهتي جيزان ونجران.

من جهة اخرى كسر الجيش واللجان الشعبية، الاثنين، زحفين لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في محافظتي تعز والضالع.

وأفاد مصدر عسكري بكسر زحف لمرتزقة العدوان في جبهة ذابة محافظة تعز، مؤكدا وقوع قتلى وجرحى في صفوفهم.

وفي محافظة الضالع كسر الجيش واللجان زحفا لمرتزقة العدوان على مواقعهم في جبهة الأزارق وكبدوهم خسائر في الأفراد والعتاد.

كما دمر الجيش واللجان الشعبية، الاثنين، طقمًا عسكريًا محملا بمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي بمحافظة الضالع.

وأوضح مصدر عسكري أن وحدة الدروع للجيش واللجان تمكنت من تدمير طقم محمل بالمرتزقة بصاروخ موجه في قعطبة ما أدى إلى مصرع وجرح من على متنه.

وكان الجيش واللجان الشعبية، قد شنوا، الأحد عمليتين هجوميتين على مواقع المرتزقة في منطقة مُريس، وقعطبة وقتلوا وجرحوا عددا منهم.

كما شن الجيش واللجان الشعبية، الاثنين، عملية هجومية على مواقع لمرتزقة الجيش السعودي في محور نجران.

وأكد مصدر عسكري مصرع 10 عناصر من مرتزقة الجيش السعودي وجرح آخرين في عملية إغارة للمجاهدين في مربع الحماد محور نجران.

بموازاة ذلك أصيب 7 مواطنين بينهم طفل وامرأتان كما تم تدمير منزل جراء قصف مدفعي لقوى العدوان استهدف الأحياء السكنية في محافظة الحديدة.

وأوضح مراسل "المسيرة نت" أن قوى العدوان استهدفت بقصف مدفعي أحياء سكنية في منطقة 7 يوليو وشارع الخمسين ، ليل الأحد، ما أدى إلى إصابة 7 مواطنين بجروح بينهم طفل وامرأتان.

وتسبب القصف المدفعي لقوى العدوان كذلك بتدمير منزل وتضرر عدد آخر من المنازل وسيارات المواطنين في منطقة 7يوليو.

كما قصفت قوى الغزاة والمرتزقة بـ22 قذيفة هاون ممتلكات المواطنين في منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه، و بـ5 قذائف مدفعية بالقرب من حارة حوشب في منطقة 7يوليو السكنية.

هذا ولقي عدد من مرتزقة العدوان مصارعهم الأحد إثر قصف لمدفعية الجيش واللجان في حجة فيما استهدفت تجمعات للمرتزقة والسودانيين بصاروخي زلزال1 في المحافظة عينها.

وأفاد مصدر عسكري بإطلاق صاروخي زلزال1 على تجمعات للمرتزقة والسودانيين شمال صحراء ميدي.

وفي حجة أيضا ذكر المصدر أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات لمرتزقة العدوان غرب حيران بعدد من قذائف خلفت قتلى وجرحى في صفوفهم.