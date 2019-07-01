أعلنت لجنة الأطباء المركزية في السودان استشهاد 5 متظاهرين نتيجة إطلاق الرصاص على المسيرات المطالبة بحكم مدني في البلاد، كما أطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق ملايين المتظاهرين في الخرطوم الأحد.

وجابت التظاهرات عدداً من المدن أبرزها العاصمة الخرطوم ومناطقها، بدعوة من تجمّع المهنيين وقوى الحرية والتغيير، للمطالبة بتسليم السلطة لحكومة مدنية.

ودعا التجمع المتظاهرين للتوجه إلى القصر الجمهوري، بينما دعت قوى التغيير للتوجه إلى مقرّ القيادة العامة للقوات المسلحة.

المسيرات المليونية التي دعت إليها المعارضة للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين، سبقتها تظاهرات وتحركات في عدد من المدن تنديداً بالحكم العسكريّ.

وفيما دعا الاتحاد الأوروبيّ ودول غربية ومجموعات حقوقية المجلس العسكريّ السودانيّ إلى تجنب استخدام العنف ضدّ المتظاهرين، منع المجلس شركات الخدمات الإعلامية من تقديم خدمات البثّ المباشر لتغطية مسيرات اليوم.

في المقابل اتّهم نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي محمد حمدان دقلو (حميدتي) من وصفهم بالمندسّين باستهداف المحتجّين وقوات الأمن.

المجلس العسكريّ كان قد حمّل قوى "إعلان الحرية والتغيير" المسؤولية عمّا وصفه بـ"التصعيد الأمنيّ" جرّاء تظاهرات الاحتجاج.

بيان المجلس حمّل المعارضة "مسؤولية أيّ روح تُزهق في هذه التظاهرات، أو أيّ ضرر يلحق بالمواطنين أو مؤسسات الدولة جرّاء إغلاق الطرق ومسّ المصالح".

في السياق عثر على ثلاث جثث مغطاة بالدماء، الاثنين، في أم درمان المجاورة للخرطوم، في أعقاب المظاهرات الجماهيرية التي شهدها السودان، الأحد، لمطالبة الجيش بتسليم السلطة للمدنيين.

ووفقا لوكالة "فرانس برس" فقد كانت الجثث الثلاث ملقاة على الأرض في أم درمان، في موقع شهد تظاهرات، ولم تعرف على الفور هويات الضحايا.