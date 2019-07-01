جدد مستوطنون، الاثنين، اقتحامهم للموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال نابلس شمال الضفة الغربية.

وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، في تصريح الاثنين، ان عشرات المستوطنين اقتحموا الموقع الأثري في البلدة، لليوم الثاني على التوالي، وسط حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي وانتشاره على جميع المداخل، فيما اغلقت الموقع الأثري أمام المواطنين الفلسطينيين.

يذكر أن بلدة سبسطية تتعرض لاقتحامات متكررة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، خاصة المنطقة الأثرية فيها.

في سياق ذلك لا يزال وسطاء التهدئة يواصلون اتصالاتهم مع حركة حماس في قطاع غزة، ومسؤولين "إسرائيليين" في تل أبيب، لضمان استمرار تنفيذ بنود تفاهمات التهدئة، في ضوء الاتفاق الذي جرى تجديده فجر الجمعة الماضية، بعد أيام من التوتر، الذي كاد أن يفضي الى مواجهة مسلحة.

وعاود الوسطاء اتصالاتهم مع الطرفين، لضمان استمرار تطبيق باقي بنود التفاهمات، بما يمنع تدهور الأوضاع مجددا، لتصل الى حد مواجهة مسلحة أو أكثر من ذلك.

وفي غزة يترقب وصول الوفد الأمني المصري منتصف الأسبوع الحالي، بعد تأخر وصوله، رغم الحديث عن وصوله الأسبوع قبل الماضي، ومن ثم قال مسؤولون إن وصوله تأجل الى منتصف الأسبوع الماضي، غير أن تلك الزيارة لم تتم في تلك الأوقات.

وكان الوفد الأمني المصري قد قام بالتواصل مع مسؤولي حماس وآخرين إسرائيليين ليل الخميس الماضي، بالشراكة مع مسؤولين من الأمم المتحدة، ونجحوا في تهدئة الأمور الميدانية في غزة، من خلال اتفاق جديد لتطبيق بنود تفاهمات التهدئة، يشمل وقف استخدام «البالونات الحارقة»، على أن تقوم "إسرائيل" بإدخال الوقود المخصص لمحطة توليد الطاقة، وسماحها بتوسيع رقعة الصيد أمام شواطئ غزة.

وحسب ما علمت «القدس العربي»، فإن الوفد المصري سيعقد حال وصوله سلسلة اجتماعات في تل أبيب وغزة، من أجل ضمان استمرار العمل بتفاهمات التهدئة، وتطبيق كافة بنود المرحلة الأولى، وكذلك الحديث بشكل معمق في تواريخ تطبيق المرحلة الثانية، التي تشمل تنفيذ مشاريع بنى تحتية كبيرة.

من جانب آخر افتتح عصر الأحد "نفق تهويدي" في حي وادي حلوة ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك، والذي أطلق عليه اسم "طريق الحجاج".

وأوضح مركز معلومات وادي حلوة/ سلوان أن جمعية "العاد" الاستيطانية عملت على حفر النفق أسفل منازل وشوارع ومنشآت الحي على مدار السنوات الماضية، وستقوم اليوم بافتتاحه، وتقدمه على أنه "جزء من مسار الحجاج إلى "الهيكل الثاني" من القرن الأول ميلادي"، وتعتبر بداية النفق من عين سلوان باتجاه القصور الأموية.

وشارك في افتتاح النفق سفير الولايات المتحدة في "إسرائيل"، دافيد فريدمان، ومبعوث البيت الأبيض للشرق الأوسط، جيسون غرينبلت ووزراء من حكومة الاحتلال.

وأضاف المركز أن افتتاح النفق ومواصلة العمل بالأنفاق أسفل حي وادي حلوة يأتي في الوقت الذي تهمل فيه السلطات سلامة السكان، حيث تزداد رقعة التصدعات والتشققات والانهيارات الأرضية في منازل وشوارع وساحات وادي حلوة.

*إصابة عشرات الفلسطينيين خلال اقتحام قوات العدو الصهيوني شمال رام الله

إلى ذلك أصيب عشرات الفلسطينيين واعتقل ثلاثة شبان، الاثنين، خلال اقتحام قوات العدو الصهيوني مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات العدو اقتحمت المخيم وسط إطلاق وابل من قنابل الصوت والغاز السام ما أدى إلى إصابة عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق واعتقال ثلاثة شبان.

كما جدد مستوطنون اقتحام المنطقة الأثرية في بلدة سبسطية شمال مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم إن عشرات المستوطنين اقتحموا المنطقة الأثرية لليوم الثاني على التوالي بحماية قوات الاحتلال التي انتشرت على مداخل البلدة ومنعت الفلسطينيين من دخول المنطقة الأثرية.

وتتعرض البلدة لاقتحامات متكررة من قبل قوات العدو ومستوطنيه وخاصة المنطقة الأثرية في محاولة لتهجير الفلسطينيين منها وتهويدها.