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رقم الخبر: 257201 تاريخ النشر: تموز 01, 2019 الوقت: 19:41 الاقسام: عربيات  
بعد تهديد حفتر... تركيا تصدر بياناً عاجلاً بشأن رعاياها في ليبيا
وإطلاق سراح 6 أتراك محتجزين لدى قوات الجيش

بعد تهديد حفتر... تركيا تصدر بياناً عاجلاً بشأن رعاياها في ليبيا

نصحت وزارة الخارجية التركية رعاياها في ليبيا بتجنب الخطوات التي من شأنها أن تعرض أمنهم للخطر، والابتعاد عن مناطق الاشتباك.

ونشرت الخارجية التركية، رسالة، عبر الصفحة الإلكترونية للسفارة التركية بالعاصمة طرابلس، حول التطورات الأخيرة في ليبيا. وطالبت المواطنين الأتراك "بضرورة تجنب الخطوات التي من شأنها أن تعرض أمنهم للخطر في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات غير القانونية التابعة للواء المتقاعد في ليبيا خليفة حفتر، والتي تستخدم اسم الجيش الوطني ".

ودعت الرسالة المواطنين الأتراك إلى "الابتعاد عن مناطق الاشتباك في الأماكن التي تخضع لسيطرة حكومة الوفاق الوطني التي تعترف بها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا".

وأوضحت أن "بإمكان المواطنين الأتراك المقيمين في ليبيا الاتصال بسفارة بلادهم لدى طرابلس، وقنصليتها العامة في مصراتة، فضلا عن مركز الخدمات القنصلية بالخارجية التركية".

في السياق أطلق الجيش الوطني، الاثنين، سراح ستة أتراك كانت قواته، بقيادة حفتر، قد ألقت القبض عليهم في ليبيا.

وحسب وكالة "الأناضول" التركية، فقد أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية التركية إطلاق سراح ستة مواطنين أتراك كانت قوات شرق ليبيا بقيادة خليفة حفتر قد ألقت القبض عليهم في ليبيا.

​وكانت الخارجية التركية دعت، مساء الأحد، للإفراج عن ستة من مواطنيها الذين اعتقلوا في ليبيا على خلفية دعوة قائد الجيش الليبي، خليفة حفتر، للقبض على الأتراك في البلاد، مهددة بأن قوات حفتر ستصبح هدفا لها في حال لم يتم تحريرهم.

 

 
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مصدر الخبر: طرابلس ـ وكالات
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