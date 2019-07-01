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رقم الخبر: 257200 تاريخ النشر: تموز 01, 2019 الوقت: 19:43 الاقسام: عربيات  
"أموال طائلة".. تصريح مفاجئ لأردوغان حول مقتل خاشقجي

"أموال طائلة".. تصريح مفاجئ لأردوغان حول مقتل خاشقجي

خرج الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بتفاصيل مفاجئة في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقال أردوغان، في تصريحات نقلتها قناة "إن.تي في" التركية، إن "بعض الأشخاص يدفعون  أموالا طائلة لدفن قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي"، دون أن يحدد هوية هؤلاء الأشخاص.

وكان أردوغان قال في تصريحات سابقة أثناء قمة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية، إن "بلاده لن تقبل التستر على جريمة قتل خاشقجي"، مؤكدا أنه يجب على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كشف قتلة خاشقجي.

 

 
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مصدر الخبر: وكالات
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