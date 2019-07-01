وقال أردوغان، في تصريحات نقلتها قناة "إن.تي في" التركية، إن "بعض الأشخاص يدفعون أموالا طائلة لدفن قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي"، دون أن يحدد هوية هؤلاء الأشخاص.

وكان أردوغان قال في تصريحات سابقة أثناء قمة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية، إن "بلاده لن تقبل التستر على جريمة قتل خاشقجي"، مؤكدا أنه يجب على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كشف قتلة خاشقجي.