أفاد مصدر أمني، بأنّ الجيش اللبناني اتخذ قراراً حاسماً باعتقال مطلقي النار على موكب وزير شؤون النازحين صالح الغريب، في حادث أدى إلى مقتل قياديّين من الحزب الديمقراطي اللبناني في منطقة عالية بجبل لبنان، كما استقدم تعزيزات إلى منطقتي الجبل والساحل خشية عودة التوتر.

في حادث أدى إلى مقتل قياديّين من الحزب الديمقراطي

وأكد المصدر، أنّ موكب وزير الخارجية جبران باسيل "كان في وضع غير آمن لولا تدخل القوى الأمنيّة".

وكان من المقرر ان يعقد مجلس الدفاع الأعلى جلسة له بدعوة من الرئيس ميشال عون في القصر الجمهوري قبل ظهر الاثنين للتباحث في التطوّرات، فيما تتواصل الاتصالات على أكثر من مستوى لتطويق تبعات الحادثة.

وأوضح المصدر أن عون أجرى اتصالات لضبط الوضع الأمني في منطقة الجبل، ولفت إلى أن رئيس الحكومة سعد الحريري أجرى اتصالات مع قيادات حزبية وأمنية لبنانية لتطويق الإشكال وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها.