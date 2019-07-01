حقق منتخب العراق فوزه الثاني في تصفيات آسيا لكرة الطائرة تحت 23 عاماً والمقامة منافساتها في البحرين.

وتغلب ليوث الرافدين على منتخب قطر بثلاثة أشواط للا شيء بواقع (25-18) (25-20) (25-23)، حيث اقترب من خطف إحدى البطاقات الثلاثة المؤهلة لنهائيات آسيا مينمار 2019.

وتغلب العراق، أمس الأحد، على الكويت بثلاثة أشواط لإثنين بواقع ( 17-25) ( 25-21) (23-25) ( 25-22) (15-13)، ليحصد فوزه الأول في التصفيات.

وكان المنتخب العراقي قد خسر مباراته الأولى أمام السعودية بواقع ثلاثة أشواط لاثنين، يوم السبت.

وسيخوض منتخب ليوث الرافدين بعد غد الأربعاء، المباراة الرابعة مع المنتخب البحريني، ويختتم الأولمبي مشواره مع نظيره المنتخب الفلسطيني يوم الرابع من تموز الجاري.