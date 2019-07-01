أعلن مسؤول مركز الإستشهاد المرجعي لعلوم العالم الإسلامي (ISC) "محمد رضا دهقاني" عن إنشاء مدينة علمية وجامعية متكاملة، وكذلك مدينة طبية وصحية، وذلك بالتعاون بين إيران وسلطنة عمان.

قال دهقاني اليوم الاثنين: انه وبعد الانتهاء من الاجتماع الأول للجنة التنفيذية لمركز الإستشهاد المرجعي لعلوم العالم الإسلامي بمشاركة ممثلين عن الدول الإسلامية، تم وضع الخطط اللازمة لمشاركة فاعلة للدول الإسلامية والتعاون بين وزراء العلوم فيها لتعزيز الشبكة العلمية بين جامعات وباحثي العالم الاسلامي بمحورية (ISC).

وقدّم دهقاني، خلال لقائه وزيرة التعليم العالي في سلطنة عمان "راوية سعود البوسعيدي"، تقريراً عن مهمة ودور مركز الإستشهاد المرجعي لعلوم العالم الإسلامي ISC.

وخلال الاجتماع، عرض دهقاني على الوزيرة مشروع إنشاء مدينة علمية وجامعية متكاملة وكذلك مدينة طبية وصحية وذلك بالتعاون بين إيران وسلطنة عمان، مما حظي بترحيب الوزيرة.