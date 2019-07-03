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رقم الخبر: 257196 تاريخ النشر: تموز 01, 2019 الوقت: 17:28 الاقسام: دوليات  
المتظاهرون يهاجمون مقار السلطة في هونغ كونغ

المتظاهرون يهاجمون مقار السلطة في هونغ كونغ

حاول محتجون اقتحام المجلس التشريعي في هونج كونج يوم الإثنين، في الذكرى السنوية لعودة هونج كونج إلى حكم الصين، واستخدموا عربة معدنية صغيرة وأعمدة معدنية لتحطيم نوافذ المبنى وسط غضب إزاء مشروع قانون مثير للجدل يسمح بتسليم المشتبه بهم للصين لمحاكمتهم.

ووقف أكثر من مئة من أفراد الشرطة يرتدون الخُوذ ويحملون الهراوات خلف الزجاج المهشم بينما كانت مجموعة صغيرة من المحتجين تحطم النوافذ قبيل احتجاج مزمع بمناسبة ذكرى عودة المستعمرة البريطانية السابقة لحكم الصين في عام 1997.

وكانت الشرطة قد انقضت على محتجين في وقت سابق وضربت عددا منهم بالهراوات وهم يسقطون على الأرض، واستخدمت رذاذ الفلفل في محاولة لتفريق حشود تجمعت بالقرب من موقع يستعد مسؤولون لتنظيم مراسم فيه لإحياء الذكرى.

ووصل عدد المحتجين أحيانا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية إلى أكثر من مليون شخص خرجوا إلى الشوارع للتعبير عن غضبهم من كاري لام الرئيسة التنفيذية لهونج كونج المدعومة من بكين في أكبر تحد شعبي للرئيس الصيني شي جين بينغ منذ تولى منصبه عام 2012.

ويخشى المعارضون لمشروع قانون التسليم، الذي اضطرت الحكومة لتعليقه، من أن يكون تهديدا لحكم القانون في هونج كونج ويطالبون بإلغائه وبتنحي لام. ومن شأن مشروع القانون في حالة إقراره أن يسمح بإرسال أشخاص إلى البر الرئيس الصيني ليمثلوا أمام محاكم يسيطر عليها الحزب الشيوعي.

وعادت هونج كونج إلى الصين بموجب صيغة بلد واحد ونظامين والتي تتيح للإقليم التمتع بحريات لا ينعم بها الوطن الأم بما في ذلك حرية التظاهر ونظام قضائي مستقل.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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