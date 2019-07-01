أشاد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بمواقف وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة التي أطلقها في مقابلة أجراها مع وسائل اعلام إسرائيلية، على هامش ورشة البحرين التطبيعية الأسبوع الفائت.

وفي مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، الاحد، قال نتنياهو: "أود أن أسمعكم ما قاله وزير الخارجية البحريني الأسبوع الفائت.. لقد قال: إن "إسرائيل" هي دولة في الشرق الأوسط وجزء من التراث الإقليمي.. هناك مكان للشعب اليهودي بيننا.. يجب على الجمهور الإسرائيلي أن يصدق بأن هناك دولا في المنطقة تريد تحقيق "السلام" وتشجع الفلسطينيين على القيام بذلك"، واعتبر أن هذه تصريحات في غاية الأهمية، مشيرا إلى أنها تأتي "نتيجة السياسة التي ننتهجها التي تحول (إسرائيل) إلى قوة كبيرة في المنطقة وإلى قوة عالمية صاعدة"، حسب ادّعائه.

وأضاف: "في الوقت الذي نتقرب فيه من الدول العربية ونطبّع تدريجيا علاقاتنا معها وفي الوقت الذي رحبنا فيه بالمؤتمر الذي عقد في البحرين الذي سعى قبل كل شيء آخر إلى تحقيق الازدهار الاقتصادي عند الفلسطينيين وفي المنطقة بشكل عام، هاجم الفلسطينيون المؤتمر بشراسة، بشكل يناقض مصالحهم"، على حدّ تعبيره، وتابع: "خلال الأيام الأخيرة أوقفت السلطة الفلسطينية رجل أعمال فلسطيني، وهو قال: إن الجريمة الوحيدة التي إرتكبها كانت مشاركته في مؤتمر إقتصادي يهدف إلى تعزيز الاقتصاد الفلسطيني"، مشيرا إلى أنه تم الإفراج عنه لاحقا بعد أن رضخت السلطة لضغوط أمريكية"، وفق قوله.

ويتحرك نتنياهو في إطار إستثمار نتائج ورشة المنامة، الممهدة لصفقة ترامب وبتشجيع من الهرولة العربية المتسارعة واعلان دول بالخليج الفارسي تطبيعها مع الاحتلال كحال البحرين.

نتنياهو يخاطب أعضاء حكومته بأفكار يحلم بها حول كيفية التعاطي مع قطاع غزة ويتوعد، كما انه يستشعر أوضاع مستوطنات غلاف غزة والتي توعدت المقاومة الفلسطينية بتحويلها وغيرها من المستوطنات الى جحيم اذا ما قام الإحتلال بأية مغامرة عسكرية.

وقال نتنياهو: "فرضنا الأسبوع الماضي عقوبات شديدة على حركة حماس، بما في ذلك وقف الوقود عن محطة توليد الكهرباء، وفي حال إستدعت الضرورة فإننا سنضيّق الخناق أكثر فأكثر على حماس".

ولعل أجواء المنامة أعطت نتنياهو وحكومته جرعات أمل إضافية، ليبرز الوجه الآخر لصفقة ترامب عبر إعلان المزيد من المشاريع الاستيطانية.

وفي هذا الشأن صادقت سلطات الاحتلال على مشروع قانون يسمح ببناء الفي وحدة استيطانية في مستوطنة "ايلي زهاف" بالضفة الغربية. وينص المشروع على تطبيق آلية جديدة تسمح ببناء وحدات استيطانية على أراض فلسطينية، ما يعني إضفاء الشرعية على مبان أقامها مستوطنون على أراض فلسطينية في مستوطنة عالي زهاف القريبة من قرية كفر الديك بمحافظة سلفيت.

وتبدو مخططات الاحتلال الإسرائيلي للإستيلاء على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية تتزايد وسط تشجيع أمريكي واضح حيث أعلنت سلطات الاحتلال عن مخطط للاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين شرق مدينة القدس المحتلة وترقوميا في الخليل وبرطعة في جنين وشمال الأغوار لتوسيع عمليات الاستيطان.

من جانبه قال رئيس جهاز "الموساد" الإسرائيلي، يوسي كوهين: إن مجموعة من الدول العربية تسعى "بشكل سري"، إلى التعاون وإيجاد "تسوية عادلة وواقعية" مع (إسرائيل).

وأضاف كوهين، خلال مؤتمر هرتزيليا، أمس الاثنين، أن هناك فرصة نادرة، ربما تكون الأولى في التاريخ، للتوصل إلى اتفاق سلام شامل".

وصرح كوهين، بأن "هناك دولا عربية تعترف اليوم بحق (إسرائيل) في الوجود، وتقيم معها علاقات تعاون، من خلال الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة"، لافتا إلى أنه تقرر مؤخرا تجديد العلاقات بين (إسرائيل) وسلطنة عمان بعد علاقات سرية طويلة.

وأضاف كوهين: إن "معاهدات السلام بين إسرائيل ومصر والأردن هي معاهدات مستقرة منذ سنوات، وذات قيمة إستراتيجية، وقد إنضمت بعض الدول الأخرى، بشكل سري، إلى الدائرة المهمة. إنها مجموعة من الدول الجادة التي تسعى إلى التعاون وإلى تسوية عادلة وواقعية للنزاعات"، وفق تعبيره.