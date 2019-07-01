اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ان مخزون ايران من اليورانيوم المخصب قد تخطى مستوى الـ 300 كيلوغرام .

وتأكيد لما أعلنته اليوم وكالة أنباء فارس نقلا عن مصدر مطلع فقد قال ظريف في تصريح للصحفيين اليوم الاثنين على هامش حفل تابين النائب مرتضى صفاري نطنزي :" انني اطلعت ان ايران ووفقا لخططها قد تخطت عتبة الثلاثمئة كيلوغرام من اليورانيوم المخصب ."

واضاف ظريف اننا كنا قد اعلنا ذلك فيما سبق ومن هنا فاننا ووفقا لما اعلناه فاننا قلنا بشفافية تامة ما نقوم به وعلى اساس ذلك يكون فعلنا ايضا.

وكان مصدر ايراني مطلع قد أعلن في وقت سابق اليوم لوكالة انباء فارس، أن مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 3.67 في ايران قد تخطى مستوى الـ 300 كيلوغرام .

وقال المصدر في تصريح له اليوم الاثنين: ان مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبعد توزينهم يوم الاربعاء الماضي، قاموا مرة اخرى الیوم الاثنین بتوزين المواد المخصبة (اليورانيوم المخصب) المنتجة من قبل ايران حيث تخطت السقف المحدد وهو 300 كغم.