أكد رجال الأعمال وأصحاب الصناعات في أندونيسيا رفضهم للحظر الأمريكي ضد ايران؛ واصفين قرار واشنطن هذا بأنه إجراء إرهابي جائر على الصعيد الاقتصادي.

وأفادت السفارة الايرانية في جاكارتا، الاثنين، ان موقف أصحاب الصناعات الأندونيسيين جاء خلال الاجتماع التجاري المشترك بين رجال الأعمال في ايران وأندونيسيا الذي استضافته العاصمة الأندونيسية.

وبحسب المصدر ذاته، أعرب المشاركون في هذا الاجتماع عن تقديرهم لجهود السفير الايراني لدى أندونيسيا ولي الله محمدي في ضوء انتهاء فترة مهامه الدبلوماسية لدى هذا البلد.

وفي السياق، أشاد عضو البرلمان الأندونيسي رئيس لجنة ايران في غرفة التجارة والصناعة الأندونيسية، فاضل محمد، بجهود السفارة الايرانية وتعاونها "البناء" مع هذه المؤسسة بهدف تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية وتعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين. وأضاف: انه نظراً للعلاقات الوثيقة القائمة بين الجانبين، قام رئيس جمهورية أندونيسيا بزيارة ايران في ديسمبر 2016، مما أسفر عن نتائج كثيرة لصالح العلاقات الثنائية.

وأكد هذا المسؤول التجاري الأندونيسي ان العلاقات الاقتصادية المتنامية بين طهران وجاكارتا شهدت المزيد من المتابعة وبوتيرة أسرع في مرحلة ما بعد توقيع الاتفاق النووي.

وفيما وصف انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي وعودة الحظر الأحادي ضد الشعب الايراني بأنه إجراء جائر، صرح محمد: نحن نعتقد بأن ايران تتمتع بما يكفي من القوة والاستقرار لتخطي هذه الظروف، وذلك على غرار إنجازاتها السابقة في هذا الخصوص.

ونوه رئيس لجنة ايران في غرفة أندونيسيا التجارية والصناعية بتوفر الظروف الراهنة لمواصلة التعاون الاقتصادي مع ايران، وقال: نحن اليوم نشاهد العديد من بلدان العالم التي لم تخفض حجم تعاملها التجاري مع ايران فحسب، وإنما سجلت منحى تصاعدياً في هذا المجال؛ وبما يستدعي من الحكومة الأندونيسية أن تسير بهذا الاتجاه أيضاً.

من جانبه، قال سفير الجمهورية الاسلامية في جاكارتا: ان اقتصاد البلدين ايران وأندونيسيا يكملان بعضهما الآخر؛ لافتاً في كلمته خلال الاجتماع التجاري المشترك الى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين سجلت نمواً جيداً على مدى السنوات الأخيرة، ورغم الإجراءات الأمريكية الجائرة واللاقانونية تجاوزت حجم المليار دولار في 2018.

وأضاف نصرآبادي: ان الطاقات المتوفرة (لدى ايران وأندونيسيا) تفوق حجم التبادل التجاري الحالي بين البلدين؛ مستدلاً بتصريحات سماحة قائد الثورة الاسلامية لدى استقبال رئيس جمهورية أندونيسيا، جوكو فيدودو، وتأكيد سماحته على رفع مستوى التبادل الاقتصادي وصولاً الى 20 مليار دولار سنوياً.

كما ندد السفير نصرآبادي بـ"الارهاب الاقتصادي" الأمريكي ضد الشعب الايراني؛ مؤكداً ان حظر واشنطن الأحادي واللاقانوني لا يقتصر على الحكومة والشعب الايرانيين فحسب، بل يهدف الى حرمان جميع بلدان العالم من التعاون مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.