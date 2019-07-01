أعلن وزير الطاقة الايراني، رضا أردكانيان، عن إنجاز مشاريع لتشييد عشرات المحطات لتنقية المياه في مختلف محافظات البلاد.

وقال أردكانيان، في تصريح أدلى به الاثنين خلال مراسم تدشين محطة معالجة مياه الصرف الصحي في محمودآباد (شمال غرب): إنه سيتم تدشين 32 محطة لمعالجة المياه في مختلف محافظات البلاد في غضون العامين المقبلين. وأضاف: إن 54 محطة لمعالجة المياه تم تدشينها منذ عام 2013، كما سيتم تدشين 32 محطة خلال العامين المقبلين. وتابع: إن 6 محطات لمعالجة المياه يتم تشييدها في محافظة قزوين والتي سيتم تدشينها قريباً.

ولفت أردكانيان الى تدشين 222 محطة لمعالجة المياه في البلاد فيما كان عددها قبل انتصار الثورة الاسلامية لا يتجاوز 4 محطات. ونوه الى أن عدد محطات معالجة المياه تعد من البنى التحتية ومن مؤشرات التنمية الاقتصادية في البلاد.