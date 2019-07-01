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رقم الخبر: 257186 تاريخ النشر: تموز 01, 2019 الوقت: 17:06 الاقسام: اقتصاد  
مسؤول إيراني: نعمل على ترسيخ أسس إقتصادنا مقابل الهزات الخارجية

مسؤول إيراني: نعمل على ترسيخ أسس إقتصادنا مقابل الهزات الخارجية

قال مساعد النائب الأول للرئيس الايراني في شؤون الاقتصاد والبنية التحتية: إن الاقتصاد المقاوم ليس اقتصاداً تقشفياً، بل مقتدر وقوي ونتطلع إلى رفع اقتصاد البلاد إلى مكانة لا تستطيع أي هزة خارجية التأثير عليه.

وقال سعيد شيركوند، في تصريح أدلى به خلال ملتقى لبحث "خطة الاقتصاد المقاوم" في محافظة كردستان (غرب ايران): إن الضغوط الاقتصادية التي تفرض على ايران لا مثيل لها على مر التاريخ؛ لكنها تعد فرصة جيدة للغاية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في البلاد على جميع الصعد. وأضاف: انه في مواجهة الحظر إما رفع يد الاستسلام أو اختيار طريق المقاومة حيث إن لجنة "خطة الاقتصاد المقاوم" تم تأسيسها من أجل تحسين أوضاع اقتصاد البلاد.

ولفت شيركوند الى أن الكثير من المسؤولين صرحوا أن البلاد تواجه حرباً اقتصادية شاملة يشنها الأعداء وينبغي استخدام جميع الطاقات لمواجهتها.

 

 
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