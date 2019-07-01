  • الإثنين ٢٧ شوال ١٤٤٠
  • الإثنين , يوليو 01, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 257185 تاريخ النشر: تموز 01, 2019 الوقت: 17:05 الاقسام: عربيات  
حماس تدين العدوان على سوريا

حماس تدين العدوان على سوريا

دانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس العدوان "الإسرائيلي" السافر على سوريا وتعمد قتل أبناء الشعب السوري بدم بارد.

واعتبرت حرکة حماس في بيان رسمي وصل مراسلنا إن هذا العدوان الإجرامي على سوريا وشعبها الشقيق تأكيد أن الكيان الصهيوني هو الخطر الأكبر ليس على الشعب الفلسطيني فحسب، بل على المنطقة برمتها.

وأضاف البيان :"إن الأزمة الداخلية التي تمر بها المنطقة وحملات التطبيع المتواصلة مع العدو "الإسرائيلي" ومؤتمر البحرين المشؤوم شجعت هذا الكيان على جرائمه وانتهاكاته بحق شعوب المنطقة وأراضيها ومقدراتها، وشكلت له غطاءً رسميا".

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0668 sec