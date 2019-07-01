أعلن مدير منظمة الموانئ والملاحة البحرية في مدينة آبادان (جنوب غربي ايران) عن نمو الصادرات عبر الموانئ الثلاثة في المدينة 107 بالمئة في 3 شهور خلال فترة 21 مارس/ آذار حتى 20 يونيو/ حزيران 2019 قياساً بالفترة المناظرة 2018.

وأوضح رضا سفاري، في تصريح له يوم الأحد، بأن حجم الصادرات بالفترة المذكورة سجل 19 ألفاً و130 طناً من السلع. وبيّن أن أهم الصادرات شملت المنتوجات الزراعية والمواشي والأجهزة المنزلية والمواد الإنشائية والخشب والمعادن واللحوم والقماش والانسجة.

ولفت سفاري الى أن السلع تم تصديرها للعراق ودول الخليج الفارسي منها الكويت.